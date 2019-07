Sanità: Grillo, serve aggiornamento prontuario farmaci, differenze prezzo non giustificate

- "Da troppi anni si aspetta un vero aggiornamento del prontuario. Ancora oggi abbiamo differenze di prezzo di farmaci non giustificate dal loro valore terapeutico. La sostenibilità della salute che verrà passa anche da questi aspetti". Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, intervenendo all'assemblea pubblica di Farmindustria, presso l'Auditorium della Conciliazione. "Anche in questo caso abbiamo intenzione - ha aggiunto Grillo - di applicare il modello di lavoro improntato al confronto leale e trasparente che abbiamo portato avanti fin dal mio primo giorno al ministero. So che Aifa sta lavorando a un documento che sarà sottoposto all'attenzione dei soggetti interessati alla riforma. Appropriatezza prescrittiva ed efficienza del sistema - ha concluso - sono e saranno le regole auree che indicheranno la linea".(Rer)