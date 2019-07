Minori: Salvini su affidi illeciti, commissione inchiesta in tempi brevi, è vittoria Lega

- Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, dopo i fatti di Reggio Emilia sugli affidi illeciti, sottolinea che "ci sarà molto rapidamente una commissione di inchiesta sulle case famiglia: l’hanno deciso le commissioni riunite del Senato, su proposta della Lega. Bene, non possiamo più aspettare. Dalle parole ai fatti. E - annuncia il ministro - conto di essere presto in provincia di Reggio Emilia dove è successo un caso allucinante che non può e non deve ripetersi". (Rin)