Grecia: elezioni politiche, vantaggio Nuova democrazia potrebbe non bastare per governo monocolore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul voto di domenica resta, invece, l’incognita se Nd riuscirà con i voti ricevuti ad ottenere la maggioranza dei seggi in Parlamento. Scenario che diversi analisti considerano poco probabile, dal momento che il sistema elettorale greco prevede l’assegnazione di cinquanta seggi come premio di maggioranza al partito con più preferenze, mentre per il resto delle forze in lizza ci si basa su un proporzionale puro con soglia di sbarramento al 3 per cento. Sarà dunque fondamentale per gli equilibri parlamentari quanti partiti, cosiddetti piccoli, riusciranno a fare parte della composizione del prossimo emiciclo. Quella che appare come la soluzione più pratica per il partito conservatore sembra dunque essere un accordo con la forza centrista del Movimento per il cambiamento (Kinal). Nata a marzo del 2018 dalla fusione di un pezzo del Movimento socialista panellenico (Pasok), dal Movimento dei socialisti democratici (Kidiso), da To Potami (Il fiume) e dalla Sinistra democratica (Dimar), Kinal ha raggiunto un insperato sette per cento alle ultime elezioni europee. Adesso del cartello politico sono rimaste solo le prime due componenti, dal momento che To Potami e Dimar hanno lasciato la coalizione in tempi diversi. (segue) (Gra)