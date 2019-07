Grecia: elezioni politiche, vantaggio Nuova democrazia potrebbe non bastare per governo monocolore (3)

- Non è un caso che Mitsotakis stia rivolgendo all’elettorato greco un costante appello al voto utile e quindi a “non disperdere il proprio voto”, presentandosi come unica alternativa credibile a Tsipras. Un modo per convogliare su di sé e su Nuova democrazia lo storico bacino elettorale di centro-destra, assorbendo di fatto quelli che erano i voti dell’ormai ridotto ai minimi consensi, partito dei Greci indipendenti (Anel), ma anche di un pezzo dell’estrema destra, dopo avere cavalcato la lotta all’accordo di Prespa per il nuovo nome del vicino macedone. Se però da una parte il leader di Nuova democrazia continua a ribadire la sua intenzione di volere andare a nuove elezioni, nel caso in cui il suo partito non riuscirà ad ottenere la maggioranza dei seggi al prossimo Parlamento, dall’altra il richiamo ad un certo pragmatismo insieme alla volontà di andare al governo dovrebbero condurre poi ad un più mite accordo tra lo stesso Mitsotakis e la leader di Kinal, la socialista Fofi Gennimata. "Se non è possibile formare un governo, il paese sarà condotto direttamente a (nuove) elezioni", ha detto ieri Mitsotakis in un'intervista televisiva, ribadendo, a parole, che nessuno degli altri partiti oggi all'opposizione avrebbe espresso l’interesse a formare una coalizione con Nd. (segue) (Gra)