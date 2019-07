Grecia: elezioni politiche, vantaggio Nuova democrazia potrebbe non bastare per governo monocolore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all’eredità lasciata dal governo Tsipras, il leader di Nd ha sempre chiarito che intende mantenere alcune delle misure sociali adottate favore della popolazione, come la tredicesima sulle pensioni, a condizione che l’ambizioso obiettivo di crescita del 4 per cento venga realizzato. Il centro della narrazione elettorale di Mitsotakis è stato quello della rottura del cosiddetto "triangolo della stagnazione”, grazie a nuove riforme, come quella del sistema previdenziale, che potrebbe prevedere contributi volontari verso istituti privati, sino al ritoccare il sistema universitario e a tagli alle tasse come quello del 30 per cento sull’imposta unica sulla proprietà immobiliare (Enfia). Il primo obiettivo di Nd, come più volte sottolineato anche da altri esponenti di partito, dovrebbe essere un maxi piano di investimenti per attirare 100 miliardi di euro in un periodo compreso tra cinque e dieci anni, ma di cui ancora non sono del tutto chiari i contorni. Di sicuro il nuovo esecutivo, a guida Nd, punterà su ritocchi alla spesa pubblica e sull’introduzione di “partenariati pubblico-privati” per cercare di fare casse e finanziare le misure fiscali. Le misure che il nuovo governo adopererà dovranno per forza di cosa essere sottoposte al vaglio da parte delle istituzioni europee, in linea con il periodo di sorveglianza al termine del terzo piano di salvataggio conclusosi nell’agosto dello scorso anno. (segue) (Gra)