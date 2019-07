Grecia: elezioni politiche, vantaggio Nuova democrazia potrebbe non bastare per governo monocolore (5)

- In politica estera, l’orientamento euro-atlantico e i piani di cooperazione energetica e di sicurezza con partner regionali, come Cipro, Israele e Libano, non potranno che proseguire anche con il prossimo esecutivo. Del resto, la Grecia è l’unico Stato membro dell’Unione europea ad avere dei problemi di sicurezza ai suoi confini, per via delle questioni territoriali con la Turchia. In questo contesto, lo scontro aperto voluto da Mitsotakis con Tispras sull’accordo di Prespa, non dovrebbe portare a reali conseguenze nel caso in cui l’attuale leader dell’opposizione diventi il nuovo primo ministro. Nonostante le minacce di volere ostacolare l’ingresso della Macedonia del Nord nella Nato, a causa di un accordo definito da lui “dannoso” per gli interessi nazionali, sia da Bruxelles che da Washington ci si aspetta il rispetto dell’intesa, raggiunta dai governi di Atene e Skopje nel giungo dello scorso anno, anche perché considerata come un punto di partenza per l’avvio dei negoziati di adesione del paese macedone all’Ue e un modello vincente di pacificazione da esportare nei Balcani, oltre che come pilastro per la stabilità regionale. (Gra)