Russia-Italia: Conte a "Tass", rapporti bilaterali "amichevoli, anche a livello personale con Putin"

- Il livello delle relazioni bilaterali tra Russia e Italia appare molto buono, rafforzate inoltre da un'eccellente relazione personale con il presidente Vladimir Putin. Lo ha dichiarato il primo ministro italiano Giuseppe Conte in un'intervista a "Tass" rilasciata in occasione del viaggio del capo dello Stato russo a Roma e in Vaticano. Avrò l'opportunità di rispondere al presidente Putin con la stessa ospitalità con cui mi ha incontrato a Mosca lo scorso ottobre. Abbiamo l'opportunità di discutere le relazioni bilaterali e le modalità per accrescerle. Inoltre, ci sarà l'opportunità di incontrare imprenditori, con i quali sarà anche possibile discutere in merito al rafforzamento della cooperazione", ha dichiarato Conte. "Ci siamo incontrati e abbiamo parlato a lungo al forum internazionale Belt and Road a Pechino. Ci siamo appena incontrati ad Osaka al Summit del G20. E in tutti questi casi i contatti sono stati molto amichevoli. Vorrei ricordarvi che le relazioni tra i nostri paesi sono tradizionalmente forti. Nei nostri paesi, siamo sempre stati attenti l'uno all'altro, non solo in termini di relazioni economiche, ma anche in termini di interazione culturale. I nostri popoli mostrano interesse nelle rispettive culture. E questo è molto importante, perché serve come solida base per costruire relazioni economiche e commerciali", ha aggiunto il premier italiano. (Rum)