Nepal: 135 amministrazioni locali su 753 non hanno presentato il bilancio (3)

- Alle amministrazioni statali e locali sono destinati 130 miliardi di rupie (circa un miliardo di euro). La priorità assoluta viene assegnata al turismo, in vista della campagna Visit Nepal 2020, con un focus su venti nuove destinazioni. Per quanto riguarda l’industria, saranno create zone economiche nei distretti di Kavre e Nuwakot. In materia di energia sono previsti almeno due grandi progetti idroelettrici in ciascuno dei sette Stati. Nell’ambito dello sviluppo urbano, 47,7 miliardi di rupie (372 milioni di euro) sono stanziati per l’edilizia abitativa, di cui 4,3 miliardi di rupie (33,5 milioni di euro) per la costruzione di 30 mila alloggi e 530 milioni di rupie (circa quattro milioni di euro) per sostituire i tetti di 20 mila case. Alla ricostruzione post terremoto del 2015 andranno 141 miliardi di rupie (un miliardo di euro). Ogni collegio elettorale riceverà nove miliardi di rupie (70 milioni di euro) per lo sviluppo infrastrutturale. Nell’ambito della sanità, cinque miliardi di rupie (39 milioni di euro) sono allocati per i servizi sanitari locali. (segue) (Inn)