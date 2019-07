Nepal: 135 amministrazioni locali su 753 non hanno presentato il bilancio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile è stato pubblicato il 56mo rapporto annuale dell’Ufficio del revisore dei conti, che ha evidenziato un significativo aumento, del 36,7 per cento complessivamente, dei pagamenti arretrati dei vari livelli di governo nell’anno fiscale 2017-18 e criticità nell’intero ciclo di gestione della finanza pubblica: previsione, programmazione, contabilità, rendicontazione e revisione. L’Ufficio ha compilato per la prima volta un rapporto unificato comprendente tutti i livelli di governo – federale, statale (sette Stati) e locale (753 enti) – sulla base di cinque parametri: aspetti normativi, economia, efficienza, efficacia e correttezza. “Abbiamo verificato 6.644 uffici governativi in tutto il paese, mentre l’importo totale controllato è stato di 5,66 miliardi di rupie, ovvero circa cinque volte di più del bilancio annuale del paese”, ha riferito il revisore generale, Tanka Mani Sharma Dangal. Sono risultati arretrati di 106 miliardi di rupie per le agenzie governative federali; 190 milioni per quelle statali e 24 miliardi per quelle locali. Il meccanismo di controllo interno è risultato “molto debole” soprattutto a livello locale, ha sintetizzato il revisore. (Inn)