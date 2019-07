Ucraina: rappresentante Onu, sosteniamo percorso riforme interne di Kiev

- Le Nazioni Unite continuano a sostenere con costanza il percorso di riforme in Ucraina, per raggiungere uno sviluppo sostenibile in tutto il paese. Lo ha affermato il coordinatore umanitario dell’Onu in Ucraina, Osnat Lubrani, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. “Le Nazioni Unite accolgono con favore l’impegno espresso dal presidente Volodymyr Zelensky per un dialogo con tutti gli ucraini, ovunque si trovino, che sia a Donetsk, Luhansk, Sebastopoli, Lviv o tutta la diaspora a livello globale. Siamo pronti a sostenere la leadership dell’Ucraina nel tenere fede ai suoi impegni nei confronti di tutti i cittadini, senza lasciare nessuno escluso”, ha spiegato Lubrani in una dichiarazione rilasciata nel corso di un evento pubblico a Toronto. L’Onu è pronta a sostenere le autorità di Kiev nel raggiungere gli obiettivi di riforme interni, “con il lavoro delle agenzie delle Nazioni Unite”, in vari settori. (Res)