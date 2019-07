Roma: tentata rapina a due farmacie e furto di un cellulare all’Esquilino, Polizia arresta colpevoli

- Ancora episodi di criminalità all’Esquilino, rientrati grazie all’intervento della Polizia. Un 26enne polacco ha tentato di rapinare due farmacie di zona nei pressi di via Carlo Alberto ma è stato intercettato dagli agenti della Digos ed arrestato. In via Manin, invece, un 29enne di origini marocchine ha derubato una giovane coppia, nella notte, del cellulare con il quale stavano ascoltando musica nei pressi dell’obelisco di piazza dell’Esquilino. I poliziotti hanno intercettato il ladro mentre cercava di scappare insospettiti dal gesto frettoloso con cui aveva gettato qualcosa in un contenitore dei rifiuti, alla vista dei poliziotti. Arrestato per furto, a carico dell'uomo sono emersi diversi precedenti. La refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari.(Rer)