Forza Italia: Perego (FI), non parteciperò a manifestazione 6 luglio

- Matteo Perego, deputato di Forza Italia, afferma in una nota: "La deriva correntizia nel processo di definizione e programmazione della manifestazione di Giovanni Toti del 6 luglio prossimo, si discosta da un percorso che, seppur avviato, sta riscontrando alcune criticità. Probabilmente dovute al fatto che la natura verticista del partito, essenza e pregio dello stesso, non può essere modificata in poco tempo. Al dibattito sulle modifiche statutarie per definire le nuove nomine elettive - precisa - si dovrebbe accompagnare uno sforzo ulteriore per rinsaldare l'identità del partito anche adeguando il nostro messaggio ad una nuova classe di elettori. Per queste ragioni non sarò presente, così come riportano erroneamente alcuni organi di stampa, alla manifestazione del 6 luglio, auspicando il tempo di scelte coraggiose, collegiali e non individuali". (Com)