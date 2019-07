Pa: Bongiorno, pronto Dpcm su anticipo Tfr, stop a penalizzazioni per dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, rende noto che "è pronto per essere inviato al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri - elaborato a seguito del tavolo tecnico di confronto con i rappresentati degli uffici del ministero dell'Economia e delle Finanze, del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del ministro per la Pubblica amministrazione e dell’Inps - che disciplina il procedimento di anticipazione del Tfs/Tfr per i dipendenti pubblici, così come previsto dal decreto legge 'Quota 100'. A seguire sarà inviato per la richiesta di parere al Consiglio di Stato". Bongiorno quindi spiega: "I lavoratori delle Pa già andati in pensione senza aver ancora riscosso la liquidazione del Tfs/Tfr o che andranno in pensione nei prossimi mesi - compresi quelli che usufruiscono della 'Quota 100' - potranno ottenere, senza il vincolo del differimento, una parte o l’intero ammontare (fino a 45 mila euro) del loro trattamento di fine rapporto. Ciò sarà possibile anche in virtù di un accordo quadro tra l’Abi e i ministri del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'Economia e delle Finanze e per la Pubblica amministrazione con l’entrata in vigore del Dpcm (già definito nei suoi contenuti)". (segue) (Com)