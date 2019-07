Pa: Bongiorno, pronto Dpcm su anticipo Tfr, stop a penalizzazioni per dipendenti (2)

- In sintesi, continua il ministro, "il lavoratore, dopo aver ricevuto dall’ente erogatore del Tfs/Tfr (l’elenco degli enti erogatori sarà pubblicato e reso disponibile sul sito del dipartimento della Funzione pubblica entro 10 giorni dall’entrata in vigore del regolamento) la certificazione del diritto ad avvalersi dell’anticipazione, potrà rivolgersi direttamente ad uno degli istituti di credito aderenti all’accordo quadro Abi, che, una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente erogatore della sussistenza dei presupposti per l’anticipazione, entro quindici giorni liquiderà al pensionando/pensionato quanto dovuto". Il Dpcm prevede che, continua Bongiorno, "tra la data di presentazione della domanda di rilascio della certificazione all’ente erogatore del Tfs/Tfr e la data di accredito dell’anticipazione debbano intercorrere non più di 75 giorni, cui vanno aggiunti i tempi (non comprimibili, né preventivabili) di presentazione da parte dell’interessato della domanda di anticipazione all’istituto di credito prescelto ed i tempi di istruttoria interna da parte della banca (di cui, invece, viene prevista la contrazione e la semplificazione, anche ai fini della cosiddetta adeguata verifica)". (segue) (Com)