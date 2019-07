Pa: Bongiorno, pronto Dpcm su anticipo Tfr, stop a penalizzazioni per dipendenti (3)

- Il ministro poi aggiunge: "L’anticipazione effettuata dall’istituto di credito costituisce un contratto di finanziamento, nel quale la restituzione delle somme viene effettuata, secondo la disciplina della cessione di credito, direttamente dall’ente erogatore del Tfs/Tfr mediante il versamento all’istituto di credito (anziché al pensionando/pensionato) della quota di Tfs/Tfr, oggetto di anticipazione. E' fatta salva - precisa - la possibilità per l’interessato di procedere direttamente, con oneri a proprio carico, ad un’estinzione anticipata (totale o parziale) del finanziamento". Con il Dpcm, informa ancora Bongiorno, "sono state disciplinate le modalità di attivazione e di funzionamento del Fondo di garanzia statale, che interverrà laddove l’ente erogatore sia impossibilitato a rimborsare alla banca l’importo dell’anticipo Tfs/Tfr. L’anticipazione disciplinata dal Dpcm si aggiunge alla riduzione dell’aliquota Irpef applicabile alle somme percepite a titolo di Tfs/Tfr fino ad euro 50.000 e già prevista per tutti i pensionati dal decreto legge 'Quota 100'. Con questo intervento - conclude il ministro - si pone fine alla grave penalizzazione dei lavoratori pubblici ignorata dai precedenti governi". (Com)