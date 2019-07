Istat: -5,0% il totale delle entrate di province e città metropolitane nel 2017

- Nel 2017 è proseguita la riduzione della spesa impegnata dai comuni a fronte di una sostanziale stabilità delle entrate accertate. La riduzione della spesa è stata spiegata per il 50,8% dalla flessione degli investimenti fissi lordi. Lo ha fatto sapere l'Istat nel suo ultimo rapporto relativo ai bilanci di comuni, province e aree metropolitane per l'anno 2017. Il capitolo di spesa più consistente nei comuni è stato l’acquisto di beni e servizi, 38,3%, nelle province e città metropolitane i trasferimenti correnti, 34,3%. La capacità di riscossione è stata pari al 72,7%, in diminuzione rispetto al 2016, 76,3%. Le province e le città metropolitane dell’Emilia-Romagna hanno presentato il grado più elevato di autonomia impositiva, 69,5%, in crescita rispetto all'anno precedente, +0,6 punti percentuali. Nel 2017 l’ammontare complessivo stimato delle entrate accertate nelle province e città metropolitane, al netto dei servizi per conto terzi e partite di giro, è risultato pari a 9.121 milioni di euro, -5,0% rispetto all'esercizio precedente; l’86,0% è stato costituito dalle entrate correnti, l’8,2% da quelle in conto capitale, il 2,6% da riduzione di attività finanziarie e il restante 3,2% dalle entrate per accensione di prestiti e anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. La capacità di riscossione è stata pari al 72,7%, in diminuzione rispetto al 2016, quando risultava pari al 76,3%. (segue) (Ren)