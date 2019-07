Istat: -5,0% il totale delle entrate di province e città metropolitane nel 2017 (2)

- Le entrate correnti sono state costituite principalmente da entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa, per un importo pari a 4.316 milioni di euro, 73 euro per abitante. Queste ultime hanno rappresentato il 55,0% del totale delle entrate correnti, con una capacità di riscossione pari al 75,6%. La quota più alta è stata registra in Emilia-Romagna, mentre nelle province del Friuli-Venezia Giulia, interessate da un ampio piano di riordino, è stato registrato il valore pro capite più contenuto. Le entrate derivanti da trasferimenti correnti hanno rappresentato il 36,5% delle entrate correnti, per un valore pro capite di 48 euro. La parte restante è stata rappresentata da entrate extratributarie con 11 euro per abitante. (Ren)