India: Unesco, 72 per cento dei bambini disabili tra zero e cinque anni non riceve educazione scolastica

- In India il 72 per cento dei bambini disabili in età compresa tra zero e cinque anni non ha mai ricevuto un'educazione per l'infanzia e solo il 61 per cento dei bambini/ragazzi disabili tra i cinque e i 19 anni ha ricevuto un'educazione scolastica. Lo ha reso noto la "Relazione sullo stato dell'educazione in India nel 2019: bambini con disabilità", pubblicata ieri dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco). Lo studio ha riferito che c'è stato un calo costante su base annua nel numero di bambini disabili a tutti i livelli scolastici, specialmente ai più alti. Un'analisi dei dati tra il 2014 e il 2017 ha mostrato che il numero di bambini con disabilità iscritti a scuola cala a ogni successivo livello scolastico. Una delle tendenze più preoccupanti rilevate dallo studio è che nel 2014, 0,6 milioni di bambini con disabilità tra i sei e i 13 anni non sono andati a scuola; ciò significa che il 28 per cento dei bambini con disabilità è privo di istruzione, percentuale molto più alta della media nazionale del 2,97 per cento. (segue) (Inn)