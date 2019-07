India: Unesco, 72 per cento dei bambini disabili tra zero e cinque anni non riceve educazione scolastica (2)

- Un ambiente scolastico senza difficoltà per il movimento è il requisito chiave di un'istruzione inclusiva, tuttavia lo studio riporta che, a causa di una carenza di esperienza e di comprensione della questione da parte del personale edile e dell'amministrazione scolastica, le infrastrutture scolastiche sono spesso pericolose per i bambini con disabilità. Ciò ostacola il loro accesso a e uso di classi, cortili, biblioteche, mense e bagni. Lo studio ha rilevato che solo il 22,44 per cento delle scuole possedeva bagni per disabili nel 2016-17. Un'altra questione evidenziata è la disparità di genere nella disponibilità dei dispositivi di assistenza, un requisito primario che rende l'educazione scolastica significativa per i bambini con disabilità. Nonostante la produzione su larga scala, la distribuzione e la disponibilità di aiuti e servizi di riabilitazione, questi dispositivi rimangono concentrati nelle aree urbane. Inoltre la maggior parte dei sistemi di supporto distribuiti dal governo o da agenzie non governative vengono abbandonati perché di bassa qualità o non utilizzabili. (segue) (Inn)