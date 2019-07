India: Unesco, 72 per cento dei bambini disabili tra zero e cinque anni non riceve educazione scolastica (3)

Nuova Delhi, 04 lug 11:27 - (Agenzia Nova) - Lo studio dell'Unesco, infine, comprende anche una serie di raccomandazioni. Ad esempio, suggerisce un emendamento della legge sul diritto all'istruzione che sia in linea con la legge del 2016 sui diritti delle persone con disabilità (Rights of Persons with Disabilities Act), la creazione di un meccanismo di coordinamento all'interno del ministero per lo Sviluppo delle risorse umane che faccia convergere in modo efficace tutti i programmi educativi dei bambini con disabilità e un'adeguata dotazione finanziaria nel bilancio per l'istruzione che soddisfi le necessità dei bambini disabili. (Inn)