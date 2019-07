Cultura: al Maxxi dal 5 al 7 luglio documentari vincitori Extra Doc Festival

- Dal 5 al 7 luglio, i documentari vincitori della seconda edizione del concorso Extra Doc Festival saranno proiettati nella piazza del Maxxi (via Guido Reni 4a, Roma). La rassegna, organizzata da Fondazione Cinema per Roma | CityFest e Fondazione Maxxi nell'ambito di "Estate al Maxxi" (17 giugno – 13 ottobre 2019), si comporrà di tre titoli: Il venditore di colori di Daniele Costantini, Treno di parole di Silvio Soldini e In questo mondo di Anna Kauber. Registi e autori premiati presenteranno al pubblico le loro opere e dialogheranno con Mario Sesti, curatore di Extra Doc Festival. Parteciperanno alle serate anche i membri della Platea Competente – composta da rappresentanti di Biblioteche di Roma e da giovani critici militanti – che hanno collaborato con il curatore e la giuria ufficiale del MAXXI alla segnalazione e alla promozione dei film in programma.Il primo appuntamento (venerdì 5 luglio ore 21) ospiterà Il venditore di colori di Daniele Costantini che porta sul grande schermo la storia di Memmo, della "Ditta Poggi", il più celebre negozio di colori a Roma. A partire dal 1962, appena diciottenne, Memmo ha rifornito grandi nomi della pittura contemporanea, da Balthus a Renato Guttuso, da Jim Dine a Cy Twombly, da Mario Schifano a Sandro Chia, da Enzo Cucchi a Mimmo Paladino, divenendone con il tempo amico, confidente, fan della loro creatività. Il film vincitore del premio "Extra Doc CityFest" al Miglior documentario inedito sarà introdotto dal regista Daniele Costantini e dal protagonista Memmo Mancini. (segue) (Com)