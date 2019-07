Cultura: al Maxxi dal 5 al 7 luglio documentari vincitori Extra Doc Festival (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno successivo (sabato 6 luglio ore 21) sarà la volta di Treno di parole di Silvio Soldini, premio ex aequo per il "Miglior documentario italiano dell'anno". Il film, presentato in anteprima alla scorsa Festa del Cinema di Roma, è dedicato a Raffaello Baldini e alle sue poesie in dialetto, lette e recitate nel film da amici e da attori come Ivano Marescotti e Gigio Alberti. Soldini è abile nel costruire – per accumulo di voci, versi, foto, super8 – la figura di questo intellettuale timido e strepitoso (una sorta di Beckett in romagnolo) che, per anni, è stato caporedattore della cultura a Panorama, coltivando senza sosta, nel privato, versi di eccezionale intelligenza e musicalità. La proiezione conclusiva (domenica 7 luglio ore 21) sarà dedicata a In questo mondo di Anna Kauber, premio ex aequo come "Miglior documentario italiano dell'anno": la regista, che presenterà il film agli spettatori del Maxxi, fornisce uno straordinario ritratto delle donne pastore dopo aver vissuto al loro fianco per lungo tempo alla scoperta di una quotidianità spesso fatta di empatia e ottimismo. Con la sua opera, Anna Kauber realizza una lettura accurata e sorprendente di un fenomeno complesso e misconosciuto, un viaggio dal Piemonte alla Calabria e alla Sardegna fatto di immagini ricche e vive, interviste piene di vita e silenzi mai banali. (Com)