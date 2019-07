Rifiuti Roma: D’Aprile (Dip. Ambiente Campidoglio), non c’è emergenza sanitaria, né rischio epidemie

- Laura D'Aprile, capo del dipartimento Ambiente di Roma Capitale, intervistata nella trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus su una possibile emergenza sanitaria nella Capitale ha spiegato: “Io mi attengo a quanto scrivono gli organi preposti. L’asl Roma 1 ha detto che c’è una situazione non di emergenza sanitaria, non ci sono i presupposti di situazioni epidemiche. Ci sono ovviamente difficoltà e disagi dovuti alla decomposizione dei rifiuti organici. Abbiamo chiesto ad Ama di dare la massima priorità al ritiro e smaltimento dei rifiuti organici”. E sullo smaltimento dei materiali da differenziare, come plastica e cartone, ha aggiunto: “Abbiamo una seria problematica legata agli imballaggi degli acquisti online quindi rimane indietro la raccolta del cartone e delle plastiche, stiamo cercando di recuperare anche lì. Con lo sblocco dell’ordinanza degli impianti, la sindaca ha chiesto ad Ama uno sforzo straordinario anche con delle squadre aggiuntive”.(Com)