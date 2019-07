Azerbaigian: vicepremier Ahmedov, non ci saranno elezioni parlamentari anticipate

- Le prossime elezioni parlamentari in Azerbaigian si terranno a novembre del prossimo anno come da programma, visto che al momento non vi è alcun bisogno di anticiparle. Lo ha dichiarato oggi il vicepremier Ali Ahmedov, commentando una serie di indiscrezioni riportate dai media locali a partire da lunedì scorso, stando alle quali vi sarebbe stata la possibilità di elezioni parlamentari anticipate nel prossimo futuro. “Non vi è alcuna ragione per prendere una decisione del genere: la Costituzione stabilisce che le elezioni si tengano una volta ogni cinque anni, a novembre”, ha spiegato il vicepremier. (Res)