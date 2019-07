Nota per gli utenti

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Cina: Pechino accelera l’apertura della sua economia per timore di un rallentamento degli investimenti esteri e del deflusso di aziende dal paese. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 12.- Grecia: il partito più accreditato per la vittoria alle elezioni anticipate, Nuova democrazia, punta tutto sul rilancio dell'economia e l'aumento degli investimenti. L'incognita principale è però se riuscirà ad ottenere la maggioranza dei seggi in Parlamento. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 13.- Algeria: il presidente della Repubblica ad interim, Abdelkader Bensalah, propone un dialogo nazionale organizzato da personalità indipendenti e senza la partecipazione dei vertici militari. Ma la crisi sembra ancora lontana da una soluzione. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.(Res)