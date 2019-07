Kenya: presunto complotto contro vicepresidente Ruto, ex consigliere Kenyatta comparso in tribunale

- Un ex consigliere del presidente keniota Uhuru Kenyatta, Dennis Itumbi, è comparso per la prima volta in tribunale dopo essere stato arrestato per aver diffuso una lettera in cui svelava la presunta esistenza di un complotto per uccidere il vicepresidente William Ruto. Le indagini sul caso, secondo quanto riferisce il quotidiano “Daily Nation”, hanno infatti suggerito che la lettera sarebbe un falso. In relazione al caso, il mese scorso quattro ministri del governo sono stati convocati negli uffici della Direzione delle indagini criminali (Dci) per difendersi dall'accusa di tramare contro la candidatura del vicepresidente William Ruto alle elezioni presidenziali del 2022. Lo riferisce la stampa locale, precisando che il caso coinvolge il ministro del Commercio, Peter Munya, il ministro per le Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, Joe Mucheru, il titolare della Sanità, Sicily Kariuki, e quello dei Trasporti, James Macharia. I ministri, secondo quanto riferisce il quotidiano “The Nation”, sono accusati di aver tenuto riunioni segrete con l'obiettivo di impedire a Ruto di presentarsi per la massima carica nazionale ed eventualmente subentrare al presidente in carica Uruhu Kenyatta. In questo contesto, il segretario del ministero del Commercio, Peter Munya, ha negato che esista un piano di boicottare Ruto e ha smentito le voci su un presunto piano per ucciderlo: le riunioni contestate si sono effettivamente tenute presso l'hotel La Mada, ha aggiunto, ma si trattava di incontri di lavoro.(Res)