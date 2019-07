Autonomia: Grillo, non determina disuguaglianze in sanità

- "Non è certamente il processo di autonomia differenziata richiesto da alcune Regioni che determina la diseguaglianza della sanità che abbiamo in tutto il Paese. L'autonomia differenziata non è a discapito di chi è indietro, ma va a vantaggio di chi è avanti". Lo ha detto il ministro della Salute Giulia Grillo, a margine dell'Assemblea pubblica di Farmindustria, presso l'Auditorium della Conciliazione. "Ma non possiamo frenare quelli bravi pensando di aiutare così quelli che hanno più difficoltà. - ha aggiunto Grillo - Questi ultimi devono essere aiutati concretamente con una strategia che sinora non è mai stata fatta". Secondo Grillo "è mancato un progetto strategico comune per superare le difficoltà e io ho chiesto al Consiglio superiore di Sanità una loro valutazione, in merito a quale strategia possa essere più efficace da perseguire dal punto di vista tecnico. La parte tecnica - ha concluso Grillo - dovrà poi essere trasferita in quella politica alle Regioni". (Rer)