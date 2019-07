Russia: delegazione presso Osce invita a respingere progetti risoluzione di Ucraina e Georgia (3)

- La risoluzione "Stato di sicurezza e diritti umani in Abkhazia, Georgia, e Tskhinval/Ossezia del Sud, Georgia" è stata presentata dal parlamentare georgiano Sofia Katsarava. La bozza di risoluzione propone di condannare "il degrado della situazione della sicurezza, dei diritti umani e umanitaria nei territori della Georgia occupati in connessione con le azioni illegali della Federazione Russa, compreso l'aumento attivo della presenza militare e dell'intensità delle esercitazioni militari, la costruzione di barriere artificiali lungo la linea di occupazione, ladiscriminazione etnica in Abkhazia, in Georgia, e nella regione di Tskhinval/Ossezia del Sud verso la la popolazione georgiana. (Rum)