Perù: governo convoca conferenza internazionale sul Venezuela il 6 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo peruviano ha convocato una conferenza internazionale il prossimo 6 agosto per discutere della crisi in corso in Venezuela. Lo ha reso noto ieri parlando in conferenza stampa il ministro degli Esteri Nestor Popolizio, spiegando che l’idea è quella di riunire i paesi in qualche modo legati alla crisi, nella speranza di incoraggiare il dialogo e costruire consenso su nuove elezioni. Tra i paesi invitati Cina, Russia, Cuba e Usa. Non saranno invece presenti i rappresentanti del governo di Nicolas Maduro. “Non vogliamo polarizzare l’incontro”, ha affermato a questo proposito il ministro. Il Perù è tra i paesi membri del Gruppo di Lima, un blocco di paesi americani nato nel 2017 critici nei confronti di Maduro, che in vari incontri in questi mesi ha rilasciato diverse dichiarazioni critiche nei confronti delle autorità di Caracas. Ma con il peggioramento della crisi, ha spiegato Popolizio, si rende necessario un “più ampio incontro” sul tema. (segue) (Mec)