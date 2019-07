Conti pubblici: Brunetta (FI), in prossima manovra pesante aumento tasse

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in una nota denuncia che "per la seconda volta, Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno ceduto alle regole dell'Europa. Cederanno ancora nella prossima legge di Bilancio, su temi quali la Flat tax, che non si farà, sul salario minimo, che non si farà, e sull'aumento dell'Iva. A questo riguardo, l'aumento ci sarà probabilmente sui regimi agevolati, ovvero quello delle aliquote ridotte, che rientrano nel novero delle famose 'tax expenditures' che il governo ha promesso, per iscritto, di tagliare nella lettera inviata dal ministro dell'Economia Giovanni Tria ai commissari europei". In altre parole, spiega il deputato di FI, "la prossima manovra vedrà un nuovo, pesante aumento delle tasse per gli italiani per mantenere il deficit sotto controllo. Salvini e Di Maio certamente si rimetteranno subito ad abbaiare, lanciando slogan e promesse elettorali di ogni tipo. Ma ormai i mercati hanno preso loro le misure: can che abbaia, non morde. Per questo motivo, scoperta la bufala del sovranismo e osservata la completa sudditanza di Lega e Movimento cinque stelle ai 'poteri europei', gli investitori hanno fatto incetta di titoli di Stato italiani, il cui rendimento è sceso addirittura sotto il 2,0 per cento. Acquistare Btp a basso prezzo è, in questo momento, un affare". (Com)