Cina: ambasciatore a Londra, Regno Unito rifletta su parole e fatti riguardanti gli affari di Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore cinese nel Regno Unito, Liu Xiaoming, ha esortato la parte britannica a riflettere seriamente sulle sue osservazioni e azioni illecite a Hong Kong e ad arrestare immediatamente qualsiasi tipo di interferenza negli affari della regione e in quelli interni della Cina. Durante una conferenza stampa che si è tenuta ieri presso l'ambasciata cinese in Gran Bretagna, Liu ha esposto la ferma posizione della Cina nel recente atto violento di assalto all'edificio del Consiglio Legislativo nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, sottolineando che la Cina è fortemente insoddisfatta e si oppone fermamente all'interferenza del Regno Unito negli affari interni di Pechino e Hong Kong. Secondo quanto riferito dall'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", l'ambasciatore ha detto che "il governo britannico ha scelto di stare dalla parte sbagliata. Ha fatto osservazioni inappropriate non solo per interferire negli affari di Hong Kong, ma anche per sostenere i violenti oppositori della legge". (segue) (Cip)