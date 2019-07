Cina: ambasciatore a Londra, Regno Unito rifletta su parole e fatti riguardanti gli affari di Hong Kong (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre, la parte britannica ha tentato di interferire nello stato di diritto di Hong Kong e impedire alle autorità locali di consegnare i criminali alla giustizia", ​​ha aggiunto Liu. Liu ha sottolineato che Hong Kong è una regione amministrativa speciale della Cina, non sotto il dominio coloniale britannico, e gli affari di Hong Kong sono assolutamente affari interni della Cina e che Pechino non tollera in alcun modo l'interferenza di paesi, gruppi e individui. "La Cina ha incrollabile determinazione nel salvaguardare la sua sovranità, la sicurezza e gli interessi nello sviluppo e nel mantenere prosperità e stabilità a Hong Kong", ha ribadito Liu. La Polizia di Hong Kong ha effettuato ieri i primi arresti dopo l'assalto di lunedì primo luglio alla sede del Consiglio legislativo cittadino, culminata nella vandalizzazione di quell'edificio istituzionale. Undici uomini e una donna sono stati arrestati con varie accuse, incluso "possesso di armi offensive, assembramento illegale e assalto a funzionari di polizia". Altre sei persone sono state arrestate per infrazioni non direttamente connessa all'occupazione del parlamento cittadino, e connesse invece a una manifestazione pro-democratica che si è svolta la sera del 30 giugno. Le identità degli arrestati non sono state divulgate, e non è chiaro se ulteriori arresti verranno effettuati nei prossimi giorni. In una nota pubblicata questa mattina, la Polizia annuncia che "perseguirà risolutamente i manifestanti per i loro atti violenti e illegali al Complesso (del Consiglio legislativo) il 1° luglio". (segue) (Cip)