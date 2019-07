Mafie: operazione ‘Krimisa’, 'ndrangheta puntava a business parcheggi Malpensa

- Puntavano alla gestione dei parcheggi intorno all’aeroporto di Malpensa e alla realizzazione di nuove attività commerciali i vertici della ’locale’ di ‘ndrangheta di Legnano – Lonate Pozzolo, tra Milano e Varese. È quanto emerso dall’indagine ‘Krimisa’, condotta dalla Dda di Milano e i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano, che ha portato all’esecuzione di 34 misure cautelari. L’indagine, avviata nell’aprile 2017, ha consentito di “accertare che l’organizzazione era stata in grado di infiltrare gli apparati istituzionali e che, dalla seconda metà del 2016, era in corso un processo di ridefinizione degli assetti organizzativi della locale, a seguito della scarcerazione di due esponenti apicali della medesima consorteria criminale in forte contrasto tra loro”.(Rem)