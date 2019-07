Mafie: pm su operazione ‘Krimisa’, rispetto a 10 anni non è cambiato nulla

- Dall’indagine ‘Krimisa’ che ha portato all’esecuzione di 34 misure cautelari “la fotografia che emerge è assolutamente identica, se non peggiore rispetto a 10 anni fa. Non è cambiato assolutamente nulla”. Lo ha detto in conferenza stampa il procuratore aggiunto della Dda di Milano, Alessandro Dolci, in riferimento alle precedenti inchieste “Bad Boys” e “Crimine-Infinito” che avevano portato a numerosi arresti e condanne di 'ndranghetisti della ‘locale’ di Legnano-Lonate Pozzolo (Rem)