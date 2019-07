Roma: Casu (Pd), dopo dimissioni Stefano aspettiamo quelle di Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La città affonda tra i rifiuti e non si dimette la sindaca. Viene arrestato per corruzione e non si dimette il presidente De Vito. L'unico a dimettersi è il vicepresente Stefano senza nemmeno spiegare il perché. Roma sta morendo, il M5S è allo sbando: Raggi dimettiti subito!”. Lo afferma, in una nota, il segretario romano del Pd Andrea Casu.(rer)