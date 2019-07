Istat: nel 2017 entrate dei Comuni in calo dello 0,1%

- Nel 2017 le entrate accertate dai Comuni, al netto dei servizi per conto terzi e partite di giro, sono diminuite dello 0,1% (81.701 milioni di euro nel 2017 contro 81.769 nel 2016); il 76,3% è rappresentato dalle entrate correnti (+1,4% rispetto al 2016), il 10,1% dalle entrate in conto capitale, l’1,1% dalle entrate da riduzione di attività finanziarie e il rimanente 12,5% dalle entrate derivanti da accensioni di prestiti e da anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. È quanto emerso dall’ultimo rapporto Istat pubblicato oggi e relativo ai bilanci di Comuni, Province e Aree metropolitane nell’anno 2017. Le riscossioni sono ammontate a 75.855 milioni (-0,3% rispetto al 2016); il 75,2% è stato rappresentato da entrate correnti (+0,7% rispetto al 2016) e il 47,5% da entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa. La capacità di riscossione è stata pari al 73,4%, in diminuzione rispetto al 2016 (73,6%). Il 63,1% degli accertamenti correnti, ha evidenziato l’istituto di statistica, è stato costituito da entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa (651 euro per abitante e una capacità di riscossione del 74,0%), il 15,2% da trasferimenti correnti (157 euro per abitante), la parte restante è stata costituita da entrate extra-tributarie (223 euro per abitante). (Ren)