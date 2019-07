Russia-Ue: senatore Pushkov, contrasti fra Mosca e Bruxelles dannosi per entrambe le parti (2)

- Il senatore russo, inoltre, ha ricordato “che il mercato ucraino si è molto ridotto dal 2014: non si può pensare all’Ucraina come un paese di sbocco delle merci europee, così come gli investimenti non portano ad alcun risultato. Si è creata una situazione inaffidabile, cui si aggiunge anche la corruzione. Ci sono esempi scandalosi legati a questo fenomeno e un politico francese, di cui non farò il nome, ha detto che l’Europa non può continuare a investire in questo buco nero senza fine”. Una conseguenza di questa situazione è la politica di sanzioni e contro-sanzioni fra Bruxelles e Mosca. “Guardate com’è crollato l’import di prodotti agricoli russo: noi compriamo da qualsiasi paese, anche dall’America latina, ma non acquistiamo più quelli dell’Ue. Noi abbiamo già detto chiaramente che quando verranno revocate le sanzioni europee, allora noi rivedremo la nostra politica delle contro-sanzioni”. In questo senso, ha aggiunto Pushkov, “speriamo che la visita di Putin in Italia possa essere un momento di supporto in questa direzione e dia un impulso positivo”. (Les)