Italia-Russia: Coldiretti, per cibo made in Italy embargo costato oltre un miliardo

- Le esportazioni agroalimentari Made in Italy hanno perso oltre un miliardo di euro negli ultimi cinque anni a causa del blocco che ha colpito una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto all'ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi, ma anche pesce, provenienti da Ue, Usa, Canada, Norvegia ed Australia. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della visita del presidente Vladimir Putin in Italia proprio alla vigilia dell'anniversario dell'embargo deciso quasi 5 anni fa con decreto n. 778 del 7 agosto 2014 e più volte rinnovato come ritorsione alla decisione dell'Unione Europea di applicare sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. "Tra il pranzo al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la cena di lavoro a Villa Madama offerta dal premier Giuseppe Conte la visita in Italia rappresenta dunque anche una occasione – sottolinea la Coldiretti - per prendere il leader russo per la gola con le specialità Made in Italy fermate da anni alle frontiere auspicando un ripensamento. L'agroalimentare italiano – spiega la Coldiretti - è infatti l'unico settore colpito direttamente dall'embargo che ha portato al completo azzeramento delle esportazioni dei prodotti presenti nella lista nera, dal Parmigiano Reggiano al Grana Padano, dal prosciutto di Parma a quello San Daniele, ma anche frutta e verdura come le mele, soprattutto della varietà Granny Smith dal colore verde intenso e sapore leggermente acidulo particolarmente apprezzate dai cittadini russi". (segue) (Com)