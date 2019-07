Minturno (Lt): al via da sabato gli eventi della rassegna "E-state al Ponte Real Ferdinando"

- Prenderà il via sabato presso i giardini del Ponte Real Ferdinando, nei pressi dell'area archeologica di Minturnae (Lt), la primaedizione della manifestazione "E-state al Ponte", organizzata dal Comitato Luigi Giura in collaborazione con la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti e il comune di Minturno. Il cartellone prevede una ricca serie di iniziative tra cui concerti di musica classica, rappresentazioni teatrali, presentazioni di libri, eventi sportivi, letture di poesie, incontri culturali. Ogni evento sarà preceduto da una visita illustrata del Ponte Real Ferdinando a cura del ComitatoLuigi Giura. Il primo evento di sabato sarà un concerto di musica classica con brani di Cowell, Brahms, Gragnani e Casella a cura dell’Associazione Culturale “Ariella” di Cellole. La manifestazione, a ingresso gratuito, si svolgerà tutti i sabato e la prima e terza domenica del mese fino al 18 agosto 2019. La visita illustrata inizierà alle ore 20, l’evento alle ore 21. Nelle serate di sabato 20 luglio e sabato 27 luglio gli eventi avranno inizio alle ore 19.30, domenica 3 agosto alle ore 19, così da consentire al pubblico di proseguire la serata culturale al Teatro Romano. (Ren)