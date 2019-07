Albania: opposizione torna in piazza, 8 luglio nuova manifestazione antigovernativa a Tirana

- L'opposizione albanese guidata da Lulzim Basha torna a protestare contro il governo del premier Edi Rama, annunciando l'organizzazione a Tirana di una manifestazione per il prossimo lunedi. "Invito la maggioranza degli albanesi che lo scorso 30 giugno ha rifiutato la dittatura e la farsa elettorale di Rama, ad unirsi a noi per proseguire con determinazione, passo dopo passo, la nostra battaglia per smantellare la dittatura, la battaglia per la democrazia e il futuro dell'Albania europea", ha dichiarato Basha a termine di una serie di riunioni organizzate con i dirigenti locali del suo partito. Il leader del centro destra ha nuovamente sottolineato che le elezioni amministrative del 30 giugno, boicottate dall'opposizione "sono state un atto anticostituzionale e antidemocratico, con costi politici e sociali, che danneggia direttamente gli interessi dei cittadini". (segue) (Alt)