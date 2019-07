Albania: opposizione torna in piazza, 8 luglio nuova manifestazione antigovernativa a Tirana (2)

- L'opposizione sostiene che "il voto del 30 giugno, oltre a rappresentare una farsa illegittima, è stato manipolato con ogni mezzo e metodo, dalle violazioni delle stesse leggi alle minacce agli elettori e ai brogli durante lo scrutinio e lo spoglio". A parere di Basha "chiunque accetti in silenzio o concordi consapevolmente su questa distruzione della costituzione e della fondamentale istituzione della democrazia che sono le elezioni libere, non offre un servizio nè alla democrazia, nè all'interesse dei cittadini", ha sostenuto Basha con un chiaro riferimento alla posizione della comunità internazionale che invece ha riconosciuto il processo elettorale di domenica scorsa. "L'opposizione non riconosce la validità del voto del 30 giugno e non lo riconoscerà. Questo è stato deciso dagli stessi albanesi, ovvero la loro stragrande maggioranza", ha detto invece Basha. (segue) (Alt)