Albania: opposizione torna in piazza, 8 luglio nuova manifestazione antigovernativa a Tirana (3)

- Sia gli Stati Uniti dhe l'Unione europea hanno ribadito che qualsiasi contestazione delle amministrative dello scorso 30 giugno dovrebbe passare attraverso la Corte costituzionale, la quale dovrebbe riprendere la propria funzione a breve. "Lasciare che Rama ottenga in modo anticostituzionale e illegittimo il controllo del potere locale, con il giudizio della Corte costituzionale che dovrebbe avere anche effetti retroattivi, va contro lo Stato di diritto e i principi fondamentali della democrazia", ha sostenuto Basha, aggiungendo che "la crisi politica non potrà essere risolta con l'impunità, facendo delle concessioni e perdonando i reati. L'unica via verso una politica normale e democratica è quella dello Stato di diritto, che si traduce, in particolare, nella punizione dei politici che hanno manomesso le elezioni e hanno collaborato con la criminalità". (Alt)