Roma: rompe vetro bus con un pugno e scappa

- Con un pugno ha infranto un vetro di un autobus a Roma ed è scappato. E' accaduto ieri, intorno alle 17.40, su via Palmiro Togliatti. L'autista di un autobus della linea 451 dell’Atac ha dato l'allarme e ha fatto scendere tutti i passeggeri che erano a bordo, interrompendo la corsa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Santa Maria del Soccorso, che indagano sull'accaduto. Il conducente ha raccontato di aver visto un uomo che, dopo aver sferrato il pugno che ha infranto il vetro della porta centrale, è scappato via. Non ci sono stati feriti.(Rer)