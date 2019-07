India: ministro Finanze presenta indagine economica, prevista crescita del sette per cento

- Il ministro delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, ha presentato oggi alla Camera del popolo, la camera bassa del parlamento, l’Indagine economica, in vista della presentazione, domani, della legge di bilancio. Il governo si aspetta un’accelerazione della crescita quest’anno, dopo un anno di rallentamento, confidando nel fatto che la prospettiva di stabilità politica aperta dall’esito delle recenti elezioni favorisca gli investimenti e i consumi: nell’anno fiscale 2019-20, iniziato il primo aprile, il prodotto interno lordo dovrebbe crescere del sette per cento, dopo il 6,8 per cento dell’anno scorso. La previsione del rapporto, firmato da Krishnamurthy Subramanian, consulente economico capo, è in linea con quella della Reserve Bank on India (Rbi), la banca centrale. Per arrivare all’obiettivo fissato per il 2025 di un Pil di cinquemila miliardi di dollari, tuttavia, la crescita dovrebbe essere in media dell’otto per cento all’anno. La ricerca, articolata in vari capitoli, riguardanti la macroeconomia e i diversi settori industriali, prevede anche un deficit del 3,4 per cento. (segue) (Inn)