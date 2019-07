India: ministro Finanze presenta indagine economica, prevista crescita del sette per cento (2)

- Secondo l’indagine annuale sull’economia, inoltre, la politica monetaria accomodante dovrebbe promuovere il credito mentre la riduzione dei prestiti non performanti dovrebbe contribuire a spingere il ciclo della spesa in conto capitale. I prezzi petroliferi dovrebbero rimanere nettamente al di sotto del picco del 2018, un fattore positivo per i consumi, che costituiscono il 60 per cento del Pil. La ripresa dei consumi dipenderà anche da quella del settore agricolo, a sua volta legata alla stagione monsonica, che finora ha portato precipitazioni piovose inferiori alla media. Altri rischi riguardano la crescita debole delle esportazioni e la pressione sul settore bancario ombra. (segue) (Inn)