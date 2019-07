India: ministro Finanze presenta indagine economica, prevista crescita del sette per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella che sarà illustrata domani sarà la prima manovra finanziaria del secondo governo di Narendra Modi e la prima di Nirmala Sitharaman, già titolare della Difesa, subentrata alla guida del ministero delle Finanze al posto di Arun Jaitley, che ha chiesto di non avere incarichi per motivi di salute. La manovra, stando a una circolare del dicastero, manterrà l’allocazione delle risorse prevista nel bilancio ad interim (in attesa delle elezioni), presentato a febbraio, salvo alcune allocazioni aggiuntive per far fronte a “impegni inevitabili”. La squadra di Sitharaman per il bilancio comprende il sottosegretario Anurag Singh Thakur e il consulente economico capo Krishnamurthy Subramanian. Ci sono poi gli altri sottosegretari: Subhash Chandra Garg (Finanze), Girish Chandra Murmu (Spese), Ajay Bhushan Pandey (Entrate), Atanu Chakraborty (Investimenti e asset pubblici), Rajiv Kumar (Servizi finanziari). (segue) (Inn)