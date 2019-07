India: ministro Finanze presenta indagine economica, prevista crescita del sette per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sitharaman nelle scorse settimane ha svolto una serie di consultazioni pre bilancio, incontrando rappresentanti del mercato dei capitali e delle infrastrutture ed esperti dei cambiamenti climatici. Dal settore finanziario è giunto il suggerimento di rivedere i tassi di interesse sui programmi per i piccoli risparmiatori e di creare una finestra di liquidità dedicata alle società finanziarie non bancarie. Dal comparto infrastrutturale, invece, è arrivata la richiesta di ulteriori incentivi agli investimenti, in particolare per i veicoli elettrici. La discussione della legge di bilancio sarà al centro della prima sessione parlamentare della nuova legislatura, la 17ma, che si è aperta il 17 giugno e si chiuderà il 26 luglio. L’esecutivo può contare su una maggioranza superiore a quella assoluta. (Inn)