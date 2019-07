Sudan: Alto commissario Onu Bachelet, garantire rapida transizione verso governo civile

- Le autorità sudanesi devono garantire una rapida transizione verso un governo civile, come auspicato da ampi segmenti della popolazione e dall'Unione africana. È quanto dichiarato dall’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, che ha definito “senza precedenti nella recente storia del Sudan” le nuove proteste di massa di domenica scorsa. “Questa ondata di restrizioni, promesse insoddisfatte e attacchi di violenza sfrenata che non sono né indagati né puniti alimenta un risentimento massiccio, come le proteste di domenica hanno mostrato fin troppo chiaramente”, si legge nella dichiarazione, in cui Bachelet ha chiesto al Consiglio militare di transizione (Tmc) di eliminare le restrizioni a Internet e di indagare su tutte le accuse di uso eccessivo della forza, tra cui gli attacchi agli ospedali da parte delle Forze di supporto rapido (Rsf) e delle altre forze di sicurezza. Nelle proteste di massa, che hanno toccato più di dieci città del paese, sono morte almeno dieci persone. (segue) (Res)