Sudan: Alto commissario Onu Bachelet, garantire rapida transizione verso governo civile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione distinta, l’opposizione aveva inoltre chiesto la formazione di una commissione indipendente sotto la supervisione delle Nazioni Unite per indagare sull'uccisione di civili nel paese dopo la destituzione del presidente Omar al Bashir, lo scorso 11 aprile. Lo scorso fine settimana almeno sette persone sono morte e altre 181 sono rimaste ferite negli scontri tra polizia e manifestanti avvenuti a Kharthum e Omdurman in seguito alle nuove proteste indette dall’opposizione per sollecitare il trasferimento del potere ad un governo a guida civile. Lo ha riferito all'agenzia di stampa "Suna" il sottosegretario del ministero federale della Sanità, Suleiman Abdel-Jabbar, per il quale 27 persone hanno riportato ferite da arma da fuoco e di altro tipo. Secondo il sottosegretario, dieci agenti di polizia e militari sono rimasti feriti negli scontri, ed alcuni di loro sono stati colpiti da pietre lanciate dai manifestanti. In seguito alle continue proteste della popolazione, il vice capo del Consiglio militare Mohamed Hamdan Dagalo ha chiesto "un accordo urgente e globale" con la coalizione Ffc. "Cerchiamo una pace globale in Sudan che non escluda nessuno. La missione del Consiglio di transizione è di proteggere la rivoluzione sudanese", ha detto Dagalo. (Res)