Iraq: Ninive, sette combattenti Stati islamico uccisi in operazione militare

- Almeno sette combattenti dello Stato islamico sono stati uccisi dalle forze di sicurezza irachene durante un’operazione che ha distrutto un tunnel scavato dai terroristi nella parte occidentale della provincia di Ninive. Lo ha riferito una nota del comando per le operazioni di Ninive. Nel corso della loro azione i militari sono stati in grado di distruggere un’auto con all’interno un carico di esplosivi e due terroristi, probabilmente impiegata per attentati e colpito un tunnel utilizzato come nascondiglio dai militanti islamisti, uccidendo cinque combattenti. Ieri il consiglio provinciale di Ninive, nel nord dell’Iraq, ha segnalato movimenti di esponenti dello Stato islamico nella parte occidentale della provincia. Intervistato da “Agenzia Nova”, Hossam al Abbar, membro del Consiglio provinciale ha riferito di movimenti di miliziani dello Stato islamico soprattutto nei territori desertici vicini al confine con la Siria. “Esponenti dell'organizzazione stanno ricostruendo i propri quartier generali all’interno di abitazioni abbandonate o distrutte, riaprendo i tunnel in aeree desertiche”, ha osservato Al Abbar. “Gli aerei da guerra hanno difficoltà a monitorare i loro movimenti sotto le macerie delle case distrutte", ha sottolineato. Il membro del consiglio provinciale ha osservato che "le forze di sicurezza si stanno preparando a lanciare operazioni su larga scala nelle aree desertiche”. Ieri almeno quattro combattenti dello Stato islamico sono stati uccisi a sud della città di Tal Afar, a ovest di Mosul, durante un’operazione delle Unità della mobilitazione popolare (Pmu). (segue) (Irb)